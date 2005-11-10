Ufficiale Demba Ba torna a casa: l'ex attaccante del Chelsea è il nuovo ds del Le Havre

Nuova avventura dirigenziale per Demba Ba. L'ex attaccante senegalese è stato nominato direttore sportivo del Le Havre, assumendo un ruolo chiave nella costruzione del futuro del club normanno. La scelta era nell'aria dopo la partenza di Mathieu Bodmer verso il Caen e adesso è arrivata anche l'ufficialità. Per Ba si tratta di un ritorno particolarmente significativo, visto il forte legame con la città dove ha trascorso gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza.

Attraverso una nota, il Le Havre ha accolto il nuovo dirigente sottolineando il valore della sua esperienza e della sua conoscenza del calcio: "Demba Ba assume l'incarico di direttore sportivo dell'HAC. È un ritorno a casa, perché ha vissuto qui durante la sua giovinezza. Forte del percorso maturato negli ultimi anni, entra a far parte del club con l'obiettivo di contribuire alla sua crescita e consolidarne la presenza in Ligue 1".

Dopo l'esperienza vissuta al Dunkerque, Ba si prepara dunque a una nuova sfida lontano dal campo ma sempre all'interno del mondo del calcio. Il Le Havre punta sulla sua competenza e sulla sua conoscenza dell'ambiente per continuare il percorso di sviluppo intrapreso nelle ultime stagioni e rafforzare le proprie ambizioni nel massimo campionato francese.