TMW Mario Rui ha firmato con la Forte Virtus: inizia l'avventura col club di Dubai

Mario Rui è un nuovo giocatore della Forte Virtus, club di Dubai. Il terzino portoghese, svincolato da gennaio 2025, nella giornata di ieri sì è sottoposto a visite mediche e poi ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione con opzione per quella successiva col club emiratino. Nel corso dei mesi si erano presentate diverse opportunità lavorative per il lusitano, che ha scelto il club che attualmente gioca in seconda divisione e in dieci partite ha raccolto sette vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Operazione condotta dall'agenzia Officina Soccer di Mario Mauri, ieri entrambi hanno assistito alla sfida che ha visto la Forte Virtus pareggiare 0-0 contro il Fursas Hispania e da oggi il calciatore sarà regolarmente a disposizione dell'allenatore italiano Andrea Tedesco per gli allenamenti.

Mario Rui nel club emiratino controllato anche dall'ex presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti raggiunge altri giocatori che hanno giocato in Italia negli ultimi anni come Laurens Serpe, Davide Marsura e Mohamed Fares. Per il laterale portoghese, 34 anni, si tratta della prima esperienza lontano dalla Serie A dopo la lunga parentesi al Napoli che l'ha visto protagonista con 227 presenze e con un ruolo di primo piano nella stagione del terzo Scudetto. In precedenza, anche le avventure con Gubbio, Spezia ed Empoli.