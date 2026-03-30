Doué, la prima volta con la Francia: "Lo spazio ora arriva in maniera naturale"

Serata da ricordare per Désiré Doué, grande protagonista nel successo della Francia contro la Colombia. Il giovane attaccante del PSG ha firmato una doppietta, trovando i suoi primi gol con la maglia dei Bleus e mettendosi in evidenza in una gara tutt’altro che semplice.

Al termine del match, il classe 2005 non ha nascosto la propria emozione: “Sono molto orgoglioso e felice, è una grande vittoria. Non è stato facile, c’era tanta intensità, ma abbiamo fatto due ottime partite”. Parole che raccontano la soddisfazione per una prestazione personale e collettiva di alto livello.

Doué ha poi sottolineato l’importanza dell’atteggiamento richiesto dallo staff: “L’allenatore ci aveva detto che era fondamentale vincere. Abbiamo giocato con intensità e dobbiamo continuare così”. Un messaggio chiaro per il gruppo, chiamato a mantenere questo standard anche nelle prossime uscite.

Infine, uno sguardo al proprio percorso: “Se sto guadagnando spazio? Succede in modo naturale, cerco solo di aiutare la squadra e dare sempre il massimo”. Un debutto da protagonista che potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura con la nazionale maggiore.