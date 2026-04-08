Doué nell'élite del calcio: 10 gol in Champions a 20 anni. Eguaglia un record di Mbappe
Non c'è storia al Parco dei Principi. Con una media di oltre 70% di possesso palla del PSG e l'ampio gap per xG (2.04 contro 0.18) in sfavore del Liverpool, Desire Doué e compagni portano avanti il match - prima del triplice fischio - per 2-0 nei quarti d'andata di Champions League.
Proprio l'esterno d'attacco francese, classe 2005, ha aperto le marcature e messo a segno la sua settima rete complessiva nella fase a eliminazione diretta di Champions League. A soli 20 anni ha eguagliato il record storico detenuto da Kylian Mbappé per un giocatore di età inferiore ai 21 anni nella competizione.
Non solo. Andando a segno contro il Liverpool, Doué entra nel ristrettissimo cerchio dei più giovani calciatori a raggiungere i 10 gol in carriera in Champions League: Yamal (18 anni, 248 giorni), Kylian Mbappé (18 anni, 350 giorni), Erling Haaland (19 anni, 212 giorni), Jude Bellingham (20 anni, 153 giorni), Karim Benzema (20 anni, 307 giorni), Desire Doué (20 anni, 309 giorni).
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