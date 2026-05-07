PSG, l'onestà di Doué: "Non possiamo vincere sempre con un gioco straordinario"

Desiré Doué, guizzante centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain che si è qualificato alla Champions League per il secondo anno di fila, dopo aver vinto la scorsa edizione, ha parlato al termine del match a Canal Plus: "È stata una partita eccezionale, un'altra notte magica a Monaco contro una grande squadra. Dobbiamo congratularci con loro. Sono partite come queste che sognavamo di giocare fin da piccoli. Ora ci godremo questo risultato come squadra".

Prosegue e conclude quindi Doue nelle sue riflessioni post-partita: "Non possiamo vincere sempre con un gioco straordinario. Oggi ci siamo difesi molto bene. Questa è la nostra forza: siamo capaci sia di attaccare che di difendere. Sarà una finale molto dura contro l'Arsenal, che è un'altra ottima squadra".