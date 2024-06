Ufficiale Atalanta, Ebrima Colley ceduto in Svizzera: ha firmato fino al 2028 con lo Young Boys

L'Atalanta ha comunicato sul proprio sito ufficiale la cessione a titolo definitivo di Ebrima Colley allo Young Boys. L'attaccante gambiano già nella stagione 2023-2024 era in prestito al club svizzero. La Dea ha augurato anche il meglio al classe 2000 per il proseguimento della sua carriera. Il 24enne ha firmato un contratto fino al 2028 ed è stato accolto così da Steve von Bergen, uomo mercato dei gialloneri: "Non è raro che un nuovo giocatore abbia bisogno di un po' di tempo per abituarsi. Questo è il caso di Ebrima Colley. Ma apprezziamo le sue qualità atletiche e umane e siamo sicuri che si svilupperà bene con noi grazie alla sua esperienza internazionale, ritmo e tecnica".