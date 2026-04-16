Ufficiale Era nell'aria, ora è ufficiale: Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione

Dopo nove anni ricchi di successi, Bernardo Silva ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine della stagione. Una decisione che chiude un ciclo straordinario per il centrocampista portoghese, diventato uno dei simboli dell’era vincente dei Citizens. Arrivato nel 2017, Bernardo ha collezionato 451 presenze, entrando nella top 10 dei giocatori con più apparizioni nella storia del club e superando nomi illustri come David Silva. Il suo contributo è stato decisivo in uno dei periodi più gloriosi della squadra inglese: 19 trofei conquistati, tra cui sei Premier League, una Champions League, due FA Cup e cinque Coppe di Lega, fino all’ultimo successo, la Carabao Cup 2026 vinta proprio contro l’Arsenal.

Ai numeri di squadra si aggiungono quelli individuali: 76 gol e 77 assist, cifre che raccontano solo in parte l’impatto totale del portoghese nel sistema di Pep Guardiola. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali social, con un lungo messaggio rivolto ai tifosi: "Quando sono arrivato nove anni fa inseguivo il sogno di un bambino. Questo club mi ha dato molto più di quanto potessi immaginare. Tutto ciò che abbiamo costruito insieme resterà per sempre nel mio cuore".

Bernardo ha poi sottolineato il legame personale con la città: "Qui non abbiamo solo vinto, ma ho costruito anche la mia famiglia. Lascio da giocatore, ma resterò tifoso per sempre". Prima dell’addio, però, c’è ancora una stagione da chiudere. Il City è infatti ancora in corsa per Premier League e FA Cup, e il portoghese vuole salutare nel modo che meglio conosce: vincendo.