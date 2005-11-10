Ufficiale Scafatese, rinnovo di contratto per Ferraro e Fusco: mister e ds hanno firmato un triennale

La Scafatese sceglie la linea della continuità per il prossimo campionato di Serie C ed ha comunicato pochi minuti fa di aver rinnovato i contratti di mister Giovanni Ferraro e del direttore sportivo Pietro Fusco. Di seguito la nota del club:

"La Scafatese Calcio 1922 comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Pietro Fusco e con l’allenatore Giovanni Ferraro, che hanno sottoscritto un nuovo contratto triennale con il club gialloblù.

Una scelta fortemente voluta dal Presidente Felice Romano, che ha deciso di dare continuità al progetto tecnico che ha portato la Scafatese a conquistare il campionato, il ritorno nel calcio professionistico e il titolo di Campione d’Italia di Serie D.

Il rinnovo rappresenta un segnale chiaro in vista della nuova avventura tra i professionisti: la Scafatese vuole continuare a crescere attraverso programmazione, competenza e stabilità, costruendo basi solide per il proprio futuro."

Le parole del Presidente Felice Romano:

“Le vittorie sono importanti, ma ancora più importante è costruire qualcosa che duri nel tempo.

Per questo ho voluto fortemente confermare Pietro Fusco e Giovanni Ferraro per i prossimi tre anni.

In questi mesi hanno dimostrato professionalità, competenza, attaccamento ai nostri colori e soprattutto la capacità di lavorare per il bene della Scafatese.

I risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti, ma ciò che mi rende più orgoglioso è il percorso umano e professionale che abbiamo costruito insieme.

Oggi non stiamo semplicemente rinnovando due contratti. Stiamo rafforzando un progetto, stiamo dando continuità a una visione e stiamo costruendo il futuro della Scafatese.

Davanti a noi ci sono nuove sfide, nuove responsabilità e una categoria prestigiosa da affrontare. Sono convinto che con uomini di questo valore continueremo a rendere orgogliosa Scafati e tutto il popolo gialloblù.”