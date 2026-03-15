"Era su FaceTime con la divisa di scuola": Arsenal, Dowman gol a 16 anni. Lo shock di Rice

Max Dowman è diventato, a 16 anni e 73 giorni, il più giovane marcatore della storia della Premier League. Il sigillo a porta vuota firmato ieri contro l'Everton per il 2-0 finale dell'Arsenal ha segnato il calcio inglese. E aperto gli occhi a tanti altri campionato che invece riflettono non solo su cosa ci sia che non vada entro i propri confini ma anche come sia possibile che un teenager si sia preso all'improvviso sulle spalle la squadra di Mikel Arteta in corsa per il titolo.

"Mi ha chiamato in FaceTime l'altro giorno e indossava la divisa della scuola", ha commentato con fare stupito e divertito Declan Rice in un'intervista a TNT Sports. "E io ero tipo: 'Amico, hai giocato in Premier League circa una settimana fa e ora stai rientrando dal cancello di scuola'. Se guardi i ragazzi che sono arrivati - Lewis-Skelly, Nwaneri e ovviamente Max ora - sono già di per sé degli ottimi ragazzi, ma stare intorno a noi li ha fatti crescere davvero. La differenza in Ethan e Myles rispetto all'anno scorso... come sono cresciuti come persone, è incredibile".

Eppure l'esplosione di Dowman nell'ultimo anno ha impressionato la spina dorsale del centrocampo dell'Arsenal e della Nazionale inglese: "E poi c'è Max. Aveva solo 15 anni, non ho mai visto un quindicenne così a suo agio in prima squadra. In realtà sono solo dei bambini. Ho detto a Max fin dalla tournée pre-stagionale che non riuscivo a capacitarmi del fatto che dovesse tornare a scuola. Doveva proprio tornare a scuola! E infatti l'altro giorno mi ha chiamato in FaceTime e aveva addosso l'uniforme scolastica", ha dichiarato del tutto incredulo il 27enne.

Rice poi ha fatto un paragone con i suoi esordi: "Se penso a me a 15 anni, entrando nello spogliatoio della prima squadra del West Ham... non sarei mai stato sicuro di me quanto lo è lui. Sarei stato lì in silenzio, in un angolo (ride, ndr). Se qualcuno non mi avesse rivolto la parola, io non avrei parlato con nessuno". Insomma, Dowman non sembra solamente essere un predestinato per livelli top nel calcio, ma anche dotato di un carisma fuori dal comune.