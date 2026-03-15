Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Era su FaceTime con la divisa di scuola": Arsenal, Dowman gol a 16 anni. Lo shock di Rice

"Era su FaceTime con la divisa di scuola": Arsenal, Dowman gol a 16 anni. Lo shock di RiceTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Max Dowman è diventato, a 16 anni e 73 giorni, il più giovane marcatore della storia della Premier League. Il sigillo a porta vuota firmato ieri contro l'Everton per il 2-0 finale dell'Arsenal ha segnato il calcio inglese. E aperto gli occhi a tanti altri campionato che invece riflettono non solo su cosa ci sia che non vada entro i propri confini ma anche come sia possibile che un teenager si sia preso all'improvviso sulle spalle la squadra di Mikel Arteta in corsa per il titolo.

"Mi ha chiamato in FaceTime l'altro giorno e indossava la divisa della scuola", ha commentato con fare stupito e divertito Declan Rice in un'intervista a TNT Sports. "E io ero tipo: 'Amico, hai giocato in Premier League circa una settimana fa e ora stai rientrando dal cancello di scuola'. Se guardi i ragazzi che sono arrivati - Lewis-Skelly, Nwaneri e ovviamente Max ora - sono già di per sé degli ottimi ragazzi, ma stare intorno a noi li ha fatti crescere davvero. La differenza in Ethan e Myles rispetto all'anno scorso... come sono cresciuti come persone, è incredibile".

Eppure l'esplosione di Dowman nell'ultimo anno ha impressionato la spina dorsale del centrocampo dell'Arsenal e della Nazionale inglese: "E poi c'è Max. Aveva solo 15 anni, non ho mai visto un quindicenne così a suo agio in prima squadra. In realtà sono solo dei bambini. Ho detto a Max fin dalla tournée pre-stagionale che non riuscivo a capacitarmi del fatto che dovesse tornare a scuola. Doveva proprio tornare a scuola! E infatti l'altro giorno mi ha chiamato in FaceTime e aveva addosso l'uniforme scolastica", ha dichiarato del tutto incredulo il 27enne.

Rice poi ha fatto un paragone con i suoi esordi: "Se penso a me a 15 anni, entrando nello spogliatoio della prima squadra del West Ham... non sarei mai stato sicuro di me quanto lo è lui. Sarei stato lì in silenzio, in un angolo (ride, ndr). Se qualcuno non mi avesse rivolto la parola, io non avrei parlato con nessuno". Insomma, Dowman non sembra solamente essere un predestinato per livelli top nel calcio, ma anche dotato di un carisma fuori dal comune.

Articoli correlati
Si scrive Max Dowman, si legge predestinato: a 16 anni è il marcatore più giovane... Si scrive Max Dowman, si legge predestinato: a 16 anni è il marcatore più giovane di Premier
L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA Cup... L'Arsenal dà l'esempio: chi sono Dowman e Salmon, i due teenager titolari in FA Cup
Arsenal, pre-contratto per il baby Dowman: firmerà da pro al compimento dei 17 anni... Arsenal, pre-contratto per il baby Dowman: firmerà da pro al compimento dei 17 anni
Altre notizie Calcio estero
"Era su FaceTime con la divisa di scuola": Arsenal, Dowman gol a 16 anni. Lo shock... "Era su FaceTime con la divisa di scuola": Arsenal, Dowman gol a 16 anni. Lo shock di Rice
Di Maria, ritorno stellare col Rosario: entra e fa un assist da urlo. Con ovazione... Di Maria, ritorno stellare col Rosario: entra e fa un assist da urlo. Con ovazione dei tifosi
Bayern, rabbia e caos VAR. Tah scoppia: "Luis Diaz punito come se avesse fatto teatro"... Bayern, rabbia e caos VAR. Tah scoppia: "Luis Diaz punito come se avesse fatto teatro"
"Kane deve legarsi il braccio intorno alla testa?": Bayern, furia Kompany contro... "Kane deve legarsi il braccio intorno alla testa?": Bayern, furia Kompany contro arbitro e VAR
Mascherano perde il controllo: insulti all'arbitro ed espulsione. E lite con i tifosi... VideoMascherano perde il controllo: insulti all'arbitro ed espulsione. E lite con i tifosi avversari
Man City, altri punti persi. L'Arsenal scappa, ma Rodri: "Possiamo farcela, è già... Man City, altri punti persi. L'Arsenal scappa, ma Rodri: "Possiamo farcela, è già successo"
Bayern furioso a Leverkusen: due episodi controversi. L'arbitro ammette l'errore... Bayern furioso a Leverkusen: due episodi controversi. L'arbitro ammette l'errore su Luis Diaz
Valverde, settimana da Dio al Real: 5 gol in 8 giorni. Chi sente la mancanza di Mbappé?... Valverde, settimana da Dio al Real: 5 gol in 8 giorni. Chi sente la mancanza di Mbappé?
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
2 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
3 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
4 Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean in forte dubbio, si scalda Piccoli
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, risultati e classifica: l'Inter frena, Juve 4ª per una notte. Napoli a -1 dal Milan
Immagine top news n.2 La Juve si gode Yildiz e il colpo di mercato Boga. Udine espugnata, ora è 4ª
Immagine top news n.3 L'Inter pareggia con l'Atalanta e se la prende con Manganiello. Succede di tutto a San Siro
Immagine top news n.4 Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma più
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-Roma
Immagine top news n.6 Yildiz inventa, Boga segna ancora: la Juve espugna Udine. Al Bluenergy Stadium è 0-1
Immagine top news n.7 Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, De Rossi: "Partita importantissima, il Verona ha bisogno di punti"
Immagine news Serie A n.2 Flachi diventa allenatore: "Oggi vedo molta meno appartenenza e tanta superficialità"
Immagine news Serie A n.3 Alisson Santos: "Giocare in Serie A è un sogno, sono molto felice di stare al Napoli"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, De Gea sotto esame: allo Zini una gara pesante tra critiche e futuro da decidere
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi si affida alla qualità di Messias: sempre in campo dal rientro dall'infortunio
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Milan sarà la gara del ritorno dei tifosi biancocelesti: Olimpico verso il pienone
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Mosti: "Siamo un gruppo che merita tanto per quello che dà in campo"
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Busio: "Punto importante. Martedì c'è il derby, lavoreremo per essere al 100%"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Ferrari: "Se c'è bisogno gioco con la febbre a 40. A Carrara ci giochiamo la vita"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Saporiti: “Ripartiamo dalla reazione. Gol liberatorio dopo un periodo difficile”
Immagine news Serie B n.6 Serie B, si chiude la 30ª giornata: due gare in programma in questa domenica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Avremmo meritato la vittoria. Tranquilli e facciamo i punti che mancano"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, svolta societaria: a un passo l'addio di Iervolino. Idea Fabiani DG
Immagine news Serie C n.4 De profundis vietati, ma la Triestina rischia la retrocessione: oggi il possibile primo verdetto dell'anno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 32ª giornata: tante gare in programma domenica
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?