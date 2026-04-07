Ufficiale Esonerato Dorival Junior, il Corinthians lo rimpiazza con Diniz: i dettagli del contratto

Dopo la sconfitta contro l'Internacional (0-1), nel pieno della notte del 6 aprile il Corinthians ha annunciato l'esonero di Dorival Junior e del suo staff tecnico. L'ex commissario tecnico del Brasile lascia dunque il Timão dopo 62 partite e una media di 1,56 punti, dopo essere stato ingaggiato nell'aprile del 2025. Purtroppo per lui in 10 partite giocate nella nuova stagione la squadra ha racimolato solamente 10 punti, con due sole vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte. Fatale la striscia negativa recente di 8 gare senza vittoria tra tutte le competizioni.

"Il Club ringrazia i professionisti per i servizi resi, segnati da importanti traguardi alla guida della squadra come la Coppa del Brasile 2025 e la Supercoppa Rei 2026, risultati che rimarranno nella storia dell'istituzione", la nota trasmessa dal Corinthians in seguito al licenziamento del tecnico 63enne. L'allenamento di ieri è stato diretto da William Batista, allenatore dell'Under-20, ma nelle ultime ore è arrivato l'annuncio del sostituto.

Il club bianconero "ha definito l'ingaggio dell'allenatore Fernando Diniz". "Il nuovo comandante del "Timão" avrà un contratto valido fino alla fine del 2026". Un accordo di breve termine dunque, con assistenti scelti Leo Porto e il preparatore fisico Wagner Bertelli, in occasione dell'esordio del Corinthians in Copa Libertadores giovedì al Coliseo de Victoria contro il Platense.

Campione della competizione, della Recopa e del Campionato Carioca tra il 2023 e il 2024, Diniz torna al club brasiliano in una nuova veste. Tra il 1997 e il 1998, l'allora trequartista disputò 50 partite, segnò due gol e vinse il Campionato Paulista del 1997.