Ufficiale Eterno Queiroz, sarà ct per il 5° Mondiale di fila: guiderà la nazionale del Ghana

Il Ghana ha scelto il commissario tecnico che guiderà le black stars per i Mondiali: si tratta di Carlos Queiroz. 72 anni, il portoghese sarà pertanto presente per la quinta Coppa del Mondo consecutiva, dopo quelle alla guida del Portogallo (2010) e dell'Iran (2014, 2018 e 2022).

Recentemente, Queiroz aveva lasciato la nazionale dell'Oman a seguito della guerra in Medio Oriente. Il Ghana era rimasta l'unica nazionale qualificata ai Mondiali senza selezionatore, avendo esonerato il ct Otto Addo durante la finestra internazionale di marzo, dopo la sconfitta in amichevole contro la Germania.