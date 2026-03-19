Guerra in Medio Oriente, Manuel Queiroz lascia la nazionale dell'Oman

A seguito della delicata situazione in Medio Oriente, Manuel Queiroz ha lasciato la guida della nazionale dell'Oman. Questo secondo quanto riporta BeIn Sports, che precisa come il commissario tecnico si sia scusato per non aver portato a termine il suo lavoro. La Federcalcio ha momentaneamente affidato l'incarico di ct ad Hamad Al-Azzani, nell'attesa di trovare un accordo con un altro allenatore straniero.

73 anni, Queiroz era alla guida dell'Oman dallo scorso luglio, conducendo la selezione al quarto posto della CAFA Nations Cup e alla fase a gironi della Coppa araba FIFA. In carriera Queiroz è stato allenatore del Real Madrid e assistente di Sir Alex Ferguson al Manchester United. Ha anche guidato il Portogallo ai Mondiali in Sudafrica nel 2010, oltre ad Emirati Arabi, Arabia Saudita, Sudafricam, Iran (in due parentesi differenti), Egitto, Colombia, Qatar.