Farioli campione, ma dietro è bagarre: lo Sporting dilaga col Vitoria e raggiunge il Benfica

Se il Porto è campione, dietro la lotta al secondo posto è serratissima in Portogallo. Prova di forza dello Sporting, che domina il Vitória de Guimarães con un netto 5-1 e si porta al secondo posto in classifica. La squadra di Alvalade indirizza subito la gara, chiudendo il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Maxi Araújo.

Nella ripresa il copione non cambia: arrivano anche i gol di Luis Suárez e Luís Guilherme, mentre nel finale c’è spazio per l’autogol di Debast che vale il punto della bandiera per gli ospiti. Con questo successo, lo Sporting raggiunge il Benfica a quota 76 punti, anche se i rivali restano avanti per gli scontri diretti. Il Vitória de Guimarães resta invece ottavo con 42 punti, dopo una serata da dimenticare.

La classifica

1. Porto 85 punti (32 gare giocate): Campione di Portogallo

2. Benfica 76 (32)

3. Sporting 76 (32)

4. Braga 57 (32)

5. Famalicao 52 (32)

6. Gil Vicente 49 (31)

7. Moreirense 42 (32)

8. Guimaraes 42 (31)

9. Alverca 38 (32)

10. Estoril Praia 38 (32)

11. Arouca 36 (32)

12. Rio Ave 34 (31)

13. Santa Clara 33 (32)

14. CD Nacional 31 (32)

15. Estrela Amadora 28 (32)

16. Casa Pia 26 (32)

17. Tondela 25 (32)

18. AVS 17 (32)