TMW Manchester City, Aké andrà via a fine stagione. Offerto a tre squadre italiane

Il Manchester City cederà Nathan Aké alla fine della stagione. Il difensore olandese non ha giocato molto in questa stagione, solamente 15 gare di Premier League - ma 29 totali per 1445 minuti - e può finire coinvolto nella rivoluzione della prossima estate, quando diversi giocatori come Bernardo Silva e John Stones saluteranno.

Così è stato offerto a tre squadre italiane, nei giorni scorsi: Juventus, Milan e Inter. La valutazione potrebbe non essere un problema - tra i 10 e i 15 milioni di euro - così come lo stipendio, ma nelle prossime settimane si capirà quale potrà essere il suo futuro.

Già a gennaio c'è stato un interessamento da parte del Milan, ma la squadra che più era andata vicina ad acquistarlo era stato il West Ham, destinazione rifiutata da parte di Aké che preferiva non andare via a gennaio. Anche il Barcellona si era interessato e non è detto che non possa rinverdire l'interesse anche nella prossima estate. Così il Manchester City dovrà affrontare una sorta di ringiovanimento generalizzato che potrebbe coinvolgere anche il tecnico, Josep Guardiola, che dovrà decidere il suo futuro. Quello di Aké invece appare chiaro, con un addio che è quasi certo dopo sei anni di vittorie.