La Juve punta a rifare la difesa: da Kim a Aké e Stones, tutti i nomi sul taccuino di Comolli

La Juventus vuole ricostruire il suo muro difensivo. In vista della prossima stagione, Comolli e Ottolini potrebbero operare molto in entrata a prescindere dalla partenza o meno di Gleison Bremer. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei primi della lista di Luciano Spalletti sarebbe sempre Kim Min-jae del Bayern Monaco e con cui ha vinto uno scudetto a Napoli. Il calciatore sudcoreano è da tempo nel mirino dei dirigenti della Continassa ma non sarebbe l'unico profilo a cui sarebbero interessati.

I nomi più gettonati porterebbero dritti in Premier League. Il primo caso è quello del centrale del Manchester City John Stones, che piacerebbe però anche a Milan e Inter e in scadenza di contratto. Il giocatore però non ha trovato molto spazio nella squadra di Pep Guardiola quest'anno con gli agenti che chiedono una cifra di 6 milioni di euro per un biennale. Un altro profilo è quello di Nathan Aké che potrebbe ricoprire più ruoli in difesa e che avrebbe dato mandato ai suoi agenti di sondare il mercato estero. I citizens vorrebbero 10 milioni di euro.

Sullo sfondo, si legge sempre sul quotidiano, resistono le voci che portano in Francia e in Belgio. Fra i nomi ci sarebbero sempre Samson Baidoo del Lens e Joel Ordonez di proprietà del Brugge.