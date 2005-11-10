Feyenoord, Van Bronckhorst: "Moder non va da nessuna parte, deve solo ritrovare la forma"

Alla vigilia del big match di De Kuip — che metterà di fronte la seconda e la prima forza dell'Eredivisie separate da soli due punti, con calcio d'inizio fissato sabato alle 18:45 —, il tecnico del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa in merito ai giocatori acciacati rientrati in anticipo durante la sosta per le nazionali.

Buone notizie per quanto riguarda Anis Hadj Moussa: "Alla fine si è allenato bene ed è disponibile per domani", ha confermato l'allenatore olandese. Situazione ancora da valutare, invece, per Tsuyoshi Watanabe: "Con lui dobbiamo capire se la partita di domani arrivi un po' troppo presto. Lo valuteremo direttamente domani".

Il futuro di Jakub Moder non è in dubbio: parola di Giovanni van Bronckhorst

L'infermeria del Feyenoord registra inoltre i forfait certi di Gijs Smal e Jakub Moder per la sfida contro l'AZ. Per quanto riguarda Moder, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo in settimana, il tecnico ha spazzato via le voci di mercato circolate sui media polacchi — secondo cui il Lech Poznan starebbe valutando un suo ritorno in patria — blindando il centrocampista: "Spero che possa mettere minuti nelle gambe nelle prossime settimane. Sono cose positive. Se c'è l'opzione che possa partire? No, non per me. È un giocatore di grande qualità, ora deve solo ritrovare la forma migliore".