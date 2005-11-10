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Feyenoord, l'analisi di Van Bronckhorst: "Inter squadra di campioni, dovremo imparare da loro"

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 08:45Serie A
04.11.2026 08:45Serie A
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Le parole in conferenza stampa del tecnico del Feyenoord, sconfitto per 3-0 in casa dai nerazzurri di mister Cristian Chivu.
FotoTUTTOmercatoWEB

Sconfitto per 3-0 in casa dall'Inter nella quarta partita della League Phase di Champions League, l'allenatore del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, si è presentato nella sala conferenze del De Kuip per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Van Bronckhorst in conferenza

Sulla sconfitta: "La seconda parte contro il Barcellona l'avevamo giocata bene, nonostante la sconfitta. Oggi loro hanno fatto gol in un momento in cui la partita era in equilibrio e noi non abbiamo avuto fortuna. Abbiamo creato qualche occasione, ma dopo il primo gol sapevamo che sarebbe stato difficile riprenderla. Nell'intervallo avevo detto che dovevamo segnare un gol in più per mantenere il pubblico dalla nostra parte. Ma sappiamo che l'Inter non va in panico: non c'era spazio per noi. Nel primo tempo abbiamo avuto solo poche opportunità ed è stato difficile. Dovremo migliorare in alcuni momenti: abbiamo perso i duelli, i gol sono arrivati in situazioni non particolarmente pericolose e dovremo analizzarli. Il portiere? Ne ho parlato anche ieri: è un portiere giovane, ha talento e può fare passi avanti, ma dovremo aiutarlo".

Su cosa ha imparato dalla partita: "Vedremo domenica, perché oggi non è andata bene. Dovremo vincere anche in Champions per andare avanti. In Eredivisie siamo ancora al top, arriva anche una pausa e dobbiamo dimostrare che meritiamo questo posto in campionato".

Sulla difficoltà della Champions League per il Feyenoord: "Non so, abbiamo tre punti e abbiamo giocato contro le squadre più forti, ma dovremmo fare più punti in casa. Dobbiamo ottenere almeno un'altra vittoria per andare avanti. Vedremo come andrà la prossima partita".

Sulla qualità dell'Inter e sulle aspettative prima della partita: "No, i primi minuti erano equilibrati, ma non abbiamo mantenuto le posizioni corrette. L'Inter sapeva meglio di noi cosa fare in questa partita. Aveva tanti giocatori di altissima qualità, che sanno cosa fare per avere successo. Dovremo migliorare e imparare anche noi a giocare così".

Su come reagire alla sconfitta: "Si sente, è una sconfitta, ma dovremo essere di nuovo freschi domenica. Una stagione è fatta di alti e bassi: dovremo trovare una linea e ci proveremo nella prossima partita".

Sulle sostituzioni in vista della partita di domenica: "Sì, sapevo che non avremmo più potuto vincere e ho pensato alla prossima partita".

Sui fuochi d'artificio esplosi all'esterno dello stadio: "Sono contento che non sia successo niente. Per fortuna non hanno colpito la tribuna né le persone presenti. Sicuramente arriverà una multa".

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