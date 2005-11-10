Feyenoord, Van Bronckhorst: "Gara con il Como motivo d'orgoglio. Moussa è importante"

21.58 - Il Feyenoord si riscatta dopo il tonfo di Barcellona e vince per la prima volta in stagione in Champions League, 3-1 contro il Como. A breve Giovanni Van Bronckhorst, allenatore degli olandesi, in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW: "Il calcio che abbiamo visto è stato motivo d'orgoglio, l'1-1 ci ha aiutato abbastanza in una tappa difficile della partita. Mai abbiamo perso la mentalità contro una squadra del genere. Visto la reazione dei ragazzi al gol subìto?".

Cosa cambia in Champions? E come giocate in casa...

"Vincere è sempre bello, gli avversari sono sempre diversi, ad ogni partita. Sempre difficile giocare in Eredivisie, ma qui il livello è diverso e si vede perché il Como è arrivato qui".

Quanto spacca in partita Moussa?

"Guarda cosa significa per noi. La prima parte ha fatto azioni, tiri in porta, ma deve continuare sempre a giocare. Con la sua qualità può creare azioni da gol e l'ha fatto due volte. Non mi preoccupo ma è importante rimanere in forma".

31 gol in questo avvio di stagione. Non succedeva dagli anni '90?

"È importante la fiducia che c'è nel gruppo. Anche la qualità nel fare gol. Lo diciamo sempre che i calciatori devono arrivare e creare occasioni da gol. È bello guardare quello che succede in partite come quelle di oggi".

Cosa vuol dire vincere contro un avversario di questo livello?

"Se vinci la metà delle partite puoi continuare a giocare in Champions. Qui verranno anche altre squadre più forti, ma in casa possiamo continuare. Bello vincere la prima qui però".

Moussa però merita una menzione speciale...

"Moussa è tanto importante. Bello vedere la maniera in cui gioca ogni partita ma anche oggi in allenamento, ha fatto due gol ed è molto importante. Trasferimento in Arabia? Queste cose succedono nel calcio, ma non deve rimanere nella testa di un calciatore. Ma si vede da come gioca: ha lasciato al passato quanto successo".

Tanti infortuni quest'anno. Dipende dal gioco?

"Ci sono partite che costano tante energie, per noi va bene e si può fare il bilancio domani. Vedremo come staranno i ragazzi domani. Se ruoterò nella prossima partita? Sì. Qualche giocatore ha bisogno di momenti per riposare".

Moussa ha fatto gol come Robben.

"Difficile fermarlo, ha una velocità impressionante, ha sempre possibilità alta di fare gol quando rientra. Ha ottime qualità, per lui e per noi. Ha avuto molto supporto da Zequiel. Nel primo tempo non abbiamo fatto così bene, anche per gli spazi occupati. Poi i giocatori di qualità li trovano".