Van Bronckhorst: "Speravamo di segnare per primi, così da poter entrare meglio in partita"

Mister Giovanni van Bronckhorst è intervenuto anche ai microfoni di Ziggo Sport dopo la sconfitta per 3-0 subita in casa dall'Inter. Di seguito le parole del tecnico del Feyenoord.

L'analisi di Van Bronckhorst

Sulla partita di ieri: "Ho visto un Feyenoord che voleva giocarsela. Speravamo di segnare per primi, così da poter entrare meglio in partita, ma abbiamo subìto gol piuttosto in fretta, il che non aiuta. Nel secondo tempo abbiamo avuto la sensazione che, se fossimo riusciti ad accorciare sul 2-1, saremmo rientrati in partita. Ma dopo aver subìto il terzo gol, è diventato davvero difficile giocare contro una squadra così esperta in situazioni del genere”.

Sulle differenze rispetto al ko col Barcellona: "Contro il Barcellona abbiamo giocato molto bene nel secondo tempo: siamo stati bravi palla al piede e abbiamo creato delle occasioni. Oggi non è stato così. Abbiamo costruito qualche mezza opportunità, ma l’Inter è stata molto compatta in difesa".