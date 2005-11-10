"FIFA Forward Enterprise", le scuse di Infantino: "Obiettivo incrementare investimenti nel calcio"

Nella serata di oggi, la FIFA ha diramato il seguente comunicato sul presidente Gianni Infantino: "Il Consiglio della FIFA si è riunito presso la sede dell'organizzazione a Zurigo, in Svizzera, per il primo incontro dopo lo straordinario successo della Coppa del Mondo FIFA 2026. Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha fatto appello all'unità, ribadendo che 'il calcio è per tutti, ovunque', e ha inoltre porto le proprie scuse per gli errori commessi in merito alla proposta 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), successivamente ritirata.

A seguito dei risultati commerciali eccezionali e senza precedenti della Coppa del Mondo FIFA 2026 - che ha visto la partecipazione di 48 squadre - l'amministrazione della FIFA ha presentato al Consiglio una nuova iniziativa, denominata 'FIFA Surplus Solidarity Programme'. Il programma prevede l'utilizzo di una parte delle riserve della FIFA per più che raddoppiare i finanziamenti pianificati per il periodo 2027-2030, portandoli a un totale di 6,35 miliardi di dollari.

Sulla base di una previsione (non ancora sottoposta a revisione contabile) di un avanzo nel ciclo 2023-2026 compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi di dollari - e in linea con l'obbligo statutario per la FIFA di mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite nell'arco del quadriennio - l'amministrazione ha proposto di accantonare riserve certe pari a 1,7 miliardi di dollari, a copertura di eventuali imprevisti.

Le risorse destinate a ciascuna federazione affiliata raggiungeranno i 25 milioni di dollari. Parallelamente, le somme erogate a confederazioni, associazioni zonali/regionali e altri stakeholder subiranno un incremento significativo rispetto a quanto previsto dal programma "Forward 4.0". I criteri di distribuzione saranno vincolati allo sviluppo del calcio femminile e giovanile, alla realizzazione di progetti calcistici a lungo termine e al potenziamento delle infrastrutture sportive. Il piano – che include i requisiti di ammissibilità, le procedure di candidatura, approvazione ed erogazione, nonché i meccanismi di controllo e revisione – sarà definito dai comitati FIFA competenti e successivamente dal Consiglio FIFA, in occasione della sua prossima riunione nel dicembre 2026. Esso verrà poi inserito nel Rapporto Annuale 2026 e sarà sottoposto all'approvazione del 77° Congresso FIFA nel marzo 2027, in conformità con le prassi di governance stabilite.

'Come ribadito più volte dal 2016, il denaro della FIFA, incluse le sue riserve, appartiene alle 211 federazioni affiliate. La proposta di incrementare gli investimenti a favore di tutte le federazioni, delle confederazioni e degli altri stakeholder - portandoli a un totale di 6,35 miliardi di dollari - mira a rafforzare il nostro costante impegno a sostenere ulteriormente lo sviluppo del calcio e l'accesso a questo sport a livello globale, grazie agli eccezionali risultati finanziari della Coppa del Mondo FIFA 2026', ha dichiarato il Presidente Infantino.

'Nei dieci anni trascorsi da quando sono diventato Presidente della FIFA, siamo passati da 1 milione di dollari a 25 milioni di dollari per ciascuna federazione affiliata, in tutto il mondo. Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che, negli ultimi mesi, hanno avanzato suggerimenti in merito alla distribuzione dei fondi FIFA alle nostre 211 federazioni: dobbiamo guardare al futuro con spirito di unità e nell'interesse supremo del calcio'.

Il Consiglio FIFA ha discusso la proposta FFE, che nei mesi scorsi aveva sollevato critiche da parte di diversi stakeholder. Nel porgere le proprie scuse per gli errori commessi nella gestione e nella comunicazione del progetto, e nel ribadire che l'iniziativa FFE è stata definitivamente accantonata e non verrà riproposta in alcuna forma, il Presidente della FIFA ha sottolineato che l'obiettivo era quello di incrementare gli investimenti nel calcio e di canalizzarli in modo più efficace, sempre previa approvazione del Consiglio FIFA e delle federazioni affiliate.

Legali esterni hanno aggiornato il Consiglio FIFA sul contesto giuridico del progetto FFE; i dettagli in merito rimangono riservati a causa di procedimenti legali attualmente in corso negli Stati Uniti. 'Abbiamo discusso in merito al progetto FIFA Forward Enterprise; tutti hanno avuto l'opportunità di porre domande ed esprimere le proprie opinioni', ha dichiarato Infantino.

Il Consiglio della FIFA ha concordato l'istituzione di un gruppo di lavoro, che includerà membri provenienti da tutte le confederazioni, incaricato di esaminare nel dettaglio l'assetto di governance della FIFA. Parallelamente, al Comitato per la responsabilità sociale nel calcio (Football Social Responsibility Committee) della FIFA è stato affidato il compito di valutare il Premio FIFA per la Pace (FIFA Peace Prize); una decisione in merito verrà presa durante la prossima riunione del Consiglio, prevista per dicembre 2026.

A seguito della decisione della Commissione Disciplinare indipendente della FIFA di sospendere - con un periodo di prova di un anno - la squalifica di una giornata inflitta al calciatore statunitense Folarin Balogun, dopo la sua espulsione nella partita contro la Bosnia-Erzegovina durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, è stato stabilito che la Commissione Legale della FIFA procederà a una revisione delle procedure disciplinari dell'organizzazione. I risultati di tale revisione saranno presentati nel corso della prossima riunione del Consiglio della FIFA, in programma a dicembre 2026".