Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

"FIFA Forward Enterprise", le scuse di Infantino: "Obiettivo incrementare investimenti nel calcio"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 18:56Calcio estero
15.10.2026 18:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di oggi, la FIFA ha diramato il seguente comunicato sul presidente Gianni Infantino: "Il Consiglio della FIFA si è riunito presso la sede dell'organizzazione a Zurigo, in Svizzera, per il primo incontro dopo lo straordinario successo della Coppa del Mondo FIFA 2026. Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha fatto appello all'unità, ribadendo che 'il calcio è per tutti, ovunque', e ha inoltre porto le proprie scuse per gli errori commessi in merito alla proposta 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), successivamente ritirata.

A seguito dei risultati commerciali eccezionali e senza precedenti della Coppa del Mondo FIFA 2026 - che ha visto la partecipazione di 48 squadre - l'amministrazione della FIFA ha presentato al Consiglio una nuova iniziativa, denominata 'FIFA Surplus Solidarity Programme'. Il programma prevede l'utilizzo di una parte delle riserve della FIFA per più che raddoppiare i finanziamenti pianificati per il periodo 2027-2030, portandoli a un totale di 6,35 miliardi di dollari.

Sulla base di una previsione (non ancora sottoposta a revisione contabile) di un avanzo nel ciclo 2023-2026 compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi di dollari - e in linea con l'obbligo statutario per la FIFA di mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite nell'arco del quadriennio - l'amministrazione ha proposto di accantonare riserve certe pari a 1,7 miliardi di dollari, a copertura di eventuali imprevisti.

Le risorse destinate a ciascuna federazione affiliata raggiungeranno i 25 milioni di dollari. Parallelamente, le somme erogate a confederazioni, associazioni zonali/regionali e altri stakeholder subiranno un incremento significativo rispetto a quanto previsto dal programma "Forward 4.0". I criteri di distribuzione saranno vincolati allo sviluppo del calcio femminile e giovanile, alla realizzazione di progetti calcistici a lungo termine e al potenziamento delle infrastrutture sportive. Il piano – che include i requisiti di ammissibilità, le procedure di candidatura, approvazione ed erogazione, nonché i meccanismi di controllo e revisione – sarà definito dai comitati FIFA competenti e successivamente dal Consiglio FIFA, in occasione della sua prossima riunione nel dicembre 2026. Esso verrà poi inserito nel Rapporto Annuale 2026 e sarà sottoposto all'approvazione del 77° Congresso FIFA nel marzo 2027, in conformità con le prassi di governance stabilite.

'Come ribadito più volte dal 2016, il denaro della FIFA, incluse le sue riserve, appartiene alle 211 federazioni affiliate. La proposta di incrementare gli investimenti a favore di tutte le federazioni, delle confederazioni e degli altri stakeholder - portandoli a un totale di 6,35 miliardi di dollari - mira a rafforzare il nostro costante impegno a sostenere ulteriormente lo sviluppo del calcio e l'accesso a questo sport a livello globale, grazie agli eccezionali risultati finanziari della Coppa del Mondo FIFA 2026', ha dichiarato il Presidente Infantino.

'Nei dieci anni trascorsi da quando sono diventato Presidente della FIFA, siamo passati da 1 milione di dollari a 25 milioni di dollari per ciascuna federazione affiliata, in tutto il mondo. Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che, negli ultimi mesi, hanno avanzato suggerimenti in merito alla distribuzione dei fondi FIFA alle nostre 211 federazioni: dobbiamo guardare al futuro con spirito di unità e nell'interesse supremo del calcio'.

Il Consiglio FIFA ha discusso la proposta FFE, che nei mesi scorsi aveva sollevato critiche da parte di diversi stakeholder. Nel porgere le proprie scuse per gli errori commessi nella gestione e nella comunicazione del progetto, e nel ribadire che l'iniziativa FFE è stata definitivamente accantonata e non verrà riproposta in alcuna forma, il Presidente della FIFA ha sottolineato che l'obiettivo era quello di incrementare gli investimenti nel calcio e di canalizzarli in modo più efficace, sempre previa approvazione del Consiglio FIFA e delle federazioni affiliate.

Legali esterni hanno aggiornato il Consiglio FIFA sul contesto giuridico del progetto FFE; i dettagli in merito rimangono riservati a causa di procedimenti legali attualmente in corso negli Stati Uniti. 'Abbiamo discusso in merito al progetto FIFA Forward Enterprise; tutti hanno avuto l'opportunità di porre domande ed esprimere le proprie opinioni', ha dichiarato Infantino.

Il Consiglio della FIFA ha concordato l'istituzione di un gruppo di lavoro, che includerà membri provenienti da tutte le confederazioni, incaricato di esaminare nel dettaglio l'assetto di governance della FIFA. Parallelamente, al Comitato per la responsabilità sociale nel calcio (Football Social Responsibility Committee) della FIFA è stato affidato il compito di valutare il Premio FIFA per la Pace (FIFA Peace Prize); una decisione in merito verrà presa durante la prossima riunione del Consiglio, prevista per dicembre 2026.

A seguito della decisione della Commissione Disciplinare indipendente della FIFA di sospendere - con un periodo di prova di un anno - la squalifica di una giornata inflitta al calciatore statunitense Folarin Balogun, dopo la sua espulsione nella partita contro la Bosnia-Erzegovina durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, è stato stabilito che la Commissione Legale della FIFA procederà a una revisione delle procedure disciplinari dell'organizzazione. I risultati di tale revisione saranno presentati nel corso della prossima riunione del Consiglio della FIFA, in programma a dicembre 2026".

Articoli correlati

Immagine news 1
Il presidente della Federcalcio mauritana celebra Infantino: "E' il presidente giusto"
Immagine news 2
Consiglio FIFA dai toni accesi. Arrivano le scuse di Infantino, ma gli oppositori vanno avanti
Immagine news 3
La FIFA affitta una suite alla Trump Tower per 3,6 milioni di euro: scoppia la polemica

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
20:15 Calcio esteroTMW
TMW154 buoni motivi per continuare insieme: come l'uragano Kane ha conquistato il Bayern
Immagine news 2
19:27 Calcio estero
Il presidente della Federcalcio mauritana celebra Infantino: "E' il presidente giusto"
Immagine news 3
19:11 Calcio estero
Caicedo giura amore: "Profondamente grato al Chelsea, dimostrerò cosa sono capace"
Immagine news 4
18:56 Calcio estero
"FIFA Forward Enterprise", le scuse di Infantino: "Obiettivo incrementare investimenti nel calcio"
Immagine news 5
18:27 Calcio estero
Man City, Guehi: "Imparare dal ko col PSG e offrire prestazioni migliori nelle prossime partite"
Immagine news 6
18:11 Calcio estero
Bayern Monaco, ci siamo! Trovata l'intesa per il rinnovo di Harry Kane fino al 2029
Immagine news 7
17:57 Calcio estero
Manchester City, Maresca guarda già alla Premier: "Con l'Ipswich occasione per il riscatto"
Immagine news 8
17:55 Calcio estero
Consiglio FIFA dai toni accesi. Arrivano le scuse di Infantino, ma gli oppositori vanno avanti
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Roma, una beffa tanto dolorosa quanto ingiusta. Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi e nel clamoroso ko c'è anche del suo. Le italiane in Champions sono un disastro: Marotta pensa davvero di colmare il gap con le big solo con lo stadio?
Primo piano
Immagine top news n.0 Leonardo Pavoletti dà l'addio al calcio giocato. Ora lo attende un futuro da direttore sportivo
Immagine top news n.1 Napoli, il report medico conferma: per David Neres c'è lesione alla coscia. I tempi di recupero
Immagine top news n.2 Ottimismo sulle condizioni di Dybala, attesa per gli esami di Kone. Le ultime sulla Roma
Immagine top news n.3 Inter, Lautaro ko: in 9 mesi salta 18 gare, prima erano state 13 in più di 7 anni
Immagine top news n.4 Mourinho attacca, Gasperini risponde: le due interpretazioni opposte di Roma-Real Madrid
Immagine top news n.5 Inter, piove sul bagnato: si ferma Lautaro. Risentimento muscolare per il capitano
Immagine top news n.6 Titolari da Champions, panchina no. Roma, per alzare il livello c'è un unica via: la continuità
Immagine top news n.7 Altro che Endrick, nel Real sta esplodendo Carlos Espí. E la Serie A si mangia le mani...
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.3 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.4 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, un ko con più demeriti di Gasp o meriti di Mou? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda sulla Roma: "Comunque esce rafforzata dalla sfida col Real"
Serie A
Immagine box news Serie A Si sblocca anche Gonçalo Ramos. Il portoghese entra e cala il poker a Salisburgo
Immagine box news Serie A Un nuovo esordio di Luka Modric. Il croato torna a giocare in Europa League dopo 15 anni
Immagine box news Serie A Juventus, Sarr: "Abbiamo la qualità per arrivare fino in fondo ma serve migliorare su tante cose"
Immagine box news Serie A Champions, amarezza Roma. La disfatta delle italiane
Immagine box news Serie A Cisse si porterà a casa il pallone. Tripletta del 19enne, Milan avanti 0-3 a Salisburgo al 49'
Immagine box news Serie A Celta-Juventus, le formazioni ufficiali: chance per Woltemade e Koopmeiners
Serie B
Immagine box news Serie B Caso Manchester City, Alosi rassicura il Palermo: "Non rischia nulla a livello sportivo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, la tifoseria ci crede: in più di 900 saranno al Bentegodi di Verona domani
Immagine box news Serie B Juve Stabia, a rischio i 5 milioni per il Menti: la priorità è passata da massima a minima
Immagine box news Serie B Carrarese, Pagliuca: "Per raggiungere la salvezza serve essere tutt'uno con la piazza"
Immagine box news Serie B Serie B, sarà l'anticipo Hellas-Catanzaro a essere trasmesso da DAZN in modalità gratuita
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Confronto sincero con la squadra. Abbiamo le qualità per uscirne"
Serie C
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23, ricorso degli orobici: il Giudice Sportivo non omologa il risultato
Immagine box news Serie C Il sindaco Leccese su Vaughn: "Immagino sia interessato anche al Bari. Non solo agli stadi"
Immagine box news Serie C Ancora porte chiuse per il Cosenza: anche con l'Altamura si gioca senza tifosi
Immagine box news Serie C Ravenna, Soleri: "Estate complicata con lo Spezia. Loro favoriti, ma vogliamo vincere"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Raffaele sulla panchina dell'Altamura
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: "Vogliamo migliorare la scorsa stagione e fare meglio ai playoff"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
15 ottobre 2017, Icardi diventa il padrone del Derby: tripletta al Milan e Spalletti sorride
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio