Samuel Eto'o sceglie una risposta molto dura nei confronti di Daniel Riolo. L'ex fuoriclasse camerunese, oggi presidente della Federcalcio del Camerun, ha pubblicato un lungo messaggio sui propri canali social replicando alle critiche del giornalista francese, accusato di aver definito "una vergogna" alcune delle sue scelte, tra cui quella di sostenere Gianni Infantino.

Un intervento dai toni accesi, nel quale Eto'o ha rivendicato il ruolo di chi lavora direttamente nel mondo del calcio e ha attaccato chi, a suo dire, giudica senza aver mai ricoperto incarichi dirigenziali.

"Lei commenta, ma cosa ha mai gestito?"

Rivolgendosi direttamente a Riolo, Eto'o ha scritto: "Quando si sceglie di restare in panchina per commentare ciò che fanno quelli che sono in campo, bisogna capire che ci sarà sempre una differenza tra la valutazione di chi agisce e l'interpretazione di chi osserva". L'ex giocatore ha poi aggiunto: "Lei si permette di dire che sono una vergogna. Vincete un'elezione nel vostro Paese e potremo allora parlare da pari a pari".

Nel suo messaggio Eto'o ha difeso anche il presidente della CAF Patrice Motsepe, invitando Riolo a rispettarne il ruolo: "Lei parla di Motsepe come se fosse un suo amico e una persona del suo ambiente. Le chiedo quindi di rispettare la funzione e la statura del presidente Motsepe".

"L'Africa deve difendere i propri interessi"

Il presidente della federazione camerunese ha poi criticato il ruolo dei commentatori: "Passate le vostre giornate a commentare, dare lezioni e giudicare chi prende responsabilità, in cambio di uno stipendio. Ma cosa avete mai diretto? Cosa avete mai amministrato?". Eto'o ha rivendicato il diritto di una nuova generazione africana di scegliere autonomamente il proprio percorso: "I tempi cambiano, le generazioni evolvono e l'Africa deve ormai difendere da sola i propri interessi". In chiusura, l'ex attaccante ha ribadito la propria posizione sul futuro del calcio internazionale: "Per quanto mi riguarda la scelta è chiara: sosterrò Gianni Infantino".