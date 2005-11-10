Le immagini riprese durante l'Assemblea generale della CAF e il siparietto tra Gianni Infantino e Patrice Motsepe hanno fatto discutere, scatenando anche la reazione di Christophe Dugarry. L’ex attaccante della nazionale francese ha espresso forti perplessità sul comportamento del dirigente africano, puntando il dito proprio contro questo "spettacolo".

La contestazione dell’ex francese

Nel mirino di Dugarry è finuto il momento in cui il presidente della CAF avrebbe invitato tutti i presidenti delle federazioni presenti ad alzarsi per applaudire Infantino. Una scena che non è piaciuta all’ex giocatore, che ha definito la situazione controversa: "Il presidente della CAF ha fatto alzare tutti i presidenti per applaudire Infantino. Quindi questo signore ha deciso, da un giorno all’altro, di dare 25 milioni di euro a ogni federazione, ovvero un miliardo di euro liberato con un colpo di bacchetta magica", ha dichiarato.

"Poi si chiedono perché non vengono presi sul serio"

Dugarry ha poi allargato la sua critica alla gestione del calcio africano: E l’Africa, la CAF e la Coppa d’Africa si chiedono perché non vengono prese sul serio".