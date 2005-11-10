L'indagine avviata al Congresso degli Stati Uniti sui rapporti tra la FIFA di Gianni Infantino e Donald Trump entra in una nuova fase e coinvolge direttamente i vertici tecnici dell'organismo mondiale. Secondo quanto ricostruito dal Guardian, il deputato democratico Jamie Raskin - esponente di spicco della Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti - ha già avviato i primi colloqui informali con potenziali testimoni e si prepara a far scattare i mandati di comparizione formali all'inizio del 2027. Tra gli altri figura anche l'ex simbolo dell'Arsenal Arsene Wenger, dal 2019 direttore dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA, chiamato a riferire su quanto a sua conoscenza in merito alla gestione interna dell'ente e alla cancellazione del piano commerciale FIFA Forward Enterprise.

Macchie indelebili

Il fascicolo aperto da Raskin scava nelle numerose controversie esplose durante e subito dopo il Mondiale nordamericano dell'estate 2026. Nel mirino del Congresso sono finite sia le politiche di gestione della biglietteria e le presunte ingerenze durante il torneo, come le telefonate attribuite a Trump per ottenere la revoca della squalifica dello statunitense Folarin Balogun prima dell'ottavo contro il Belgio.

"Invitato" anche Infantino

Attraverso una lettera formale indirizzata al numero uno della FIFA, Raskin ha inoltre richiesto la consegna integrale di tutta la documentazione e delle comunicazioni intercorse con Trump, l'amministrazione federale e le società riconducibili alla famiglia presidenziale, sollecitando lo stesso Infantino a sottoporsi a un'audizione ufficiale. Per la governance del calcio mondiale si apre così un fronte istituzionale delicatissimo in vista della corsa elettorale del 2027, proprio mentre la federazione si trova a dover fronteggiare anche le conseguenze di un grave attacco informatico subito l'11 novembre e confermato nelle ultime ore ai membri del Consiglio FIFA.