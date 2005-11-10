Nuove rivelazioni fanno tornare al centro delle polemiche il progetto promosso da Gianni Infantino per la gestione commerciale dei diritti della FIFA. L’iniziativa, poi accantonata, prevedeva la creazione di una società chiamata FIFA Forward Enterprise, destinata a raccogliere e valorizzare i diritti commerciali delle competizioni internazionali.

Un accordo lungo 96 anni

Secondo quanto emerso da documenti consultati da The Guardian, il progetto avrebbe avuto un valore stimato di 20 miliardi di dollari e avrebbe previsto una gestione commerciale della durata di 96 anni. Il piano era stato sottoposto all’attenzione del Bureau del Consiglio FIFA prima di una votazione prevista il 18 luglio all’hotel Waldorf Astoria di New York, alla vigilia della finale della Coppa del Mondo 2026.

Secondo i documenti analizzati, la FIFA avrebbe mantenuto il 51% delle quote, conservando quindi il controllo della nuova struttura. L’idea aveva però provocato una forte opposizione da parte di federazioni e organismi calcistici, che avevano criticato il rischio di una progressiva privatizzazione del patrimonio commerciale del calcio mondiale.

La licenza a Thrive Capital e la clausola da 250 milioni di dollari

Un altro documento e una lettera di garanzia hanno rivelato ulteriori dettagli sull’accordo con Thrive Capital, il fondo statunitense fondato da Joshua Kushner, indicato come principale finanziatore dell’operazione. La società americana avrebbe ottenuto una licenza rinnovabile di dodici anni e la FIFA avrebbe rischiato una sanzione fino a 250 milioni di dollari nel caso in cui avesse violato le condizioni dell’accordo oppure avesse raggiunto un’intesa con un investitore concorrente.

Il piano bonus per i dirigenti

Ma l'aspetto più controverso emerso dai documenti riguarda quel 5% delle azioni della FIFA Forward Enterprise che doveva essere destinato a uno speciale fondo "bonus" per i dirigenti. Gianni Infantino ha sempre negato di poter ottenere qualsiasi vantaggio economico personale dall’operazione e i documenti non specificano chi sarebbero stati i beneficiari, ma tanto basta per scatenare le polemiche. Il progetto, alla fine, non è stato portato avanti, ma i dettagli emersi accendono i riflettori sul futuro della FIFA, sulla gestione economica delle sue competizioni e sul rapporto sempre più stretto tra calcio mondiale e grandi investitori privati.