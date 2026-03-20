Ufficiale Fine di un'era: al termine della stagione Ernesto Valverde lascerà l'Athletic Club

La tempistica sorprende, non la decisione in sé: Ernesto Valverde non guiderà più l’Athletic Bilbao nella prossima stagione. L’allenatore, leggenda vivente del club basco, ha annunciato il suo addio tramite un breve video diffuso dai canali ufficiali della società. Il ciclo, iniziato dieci anni fa e inframezzato da altre esperienze, giunge così al termine dopo un percorso segnato da successi e stabilità.

Si tratta di una decisione concordata con la dirigenza e resa pubblica proprio prima dell’ultimo scorcio di campionato, con l’Athletic impegnato negli ultimi dieci match della Liga e nella corsa alla qualificazione alla Conference League, in una stagione caratterizzata da alti e bassi. "È una scelta che ho maturato da tempo e di cui ho discusso con il club", ha dichiarato Valverde, sempre attento a non rivelare anticipazioni sul proprio futuro durante le conferenze stampa.

Il presidente Uriarte e il direttore sportivo Mikel González avevano provato a convincerlo a restare, ma Valverde ha confermato la volontà di chiudere questa fase della carriera. Tra i profili valutati per il futuro, spiccano nomi come Andoni Iraola e Iñigo Pérez, ma ancora nulla è ufficiale.

Come allenatore, Valverde lascia un’eredità importante: 494 partite sulla panchina dell’Athletic, con un bilancio di vittorie memorabili tra cui Supercoppa 2015, Copa del Rey 2024 e due qualificazioni in Champions League (2014 e 2025). Da giocatore aveva vestito la maglia rojiblanca per sei stagioni, totalizzando 188 presenze. Ora il club pensa a una degna celebrazione per salutare un tecnico che ha segnato la storia dell’Athletic, pronto a raggiungere quota 500 partite complessive tra campo e panchina.