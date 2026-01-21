Live TMW Athletic Bilbao, Valverde: "Contento per la vittoria. Punto di partenza per noi"

22:58 – Ernesto Valverde, allenatore dell’Athletic Bilbao, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:13 - Comincia la conferenza stampa

Come giudica questa vittoria?

"Molto importante. Loro sono passati in vantaggio, ma noi abbiamo reagito e li abbiamo bloccati. Siamo contenti di questo successo: da dedicare ovviamente ai nostri tifosi che oggi a Bergamo erano tantissimi".

Cosa è successo tra primo e secondo tempo?

"All'inizio stavamo avendo dei problemi sulle fasce, che siamo riusciti a sistemare seppur la forza dell'Atalanta. Galarreta ci ha dato una grande mano, ma per tutta la ripresa siamo stati coordinati e freschi".

Un punto di partenza per gli attaccanti?

"Siamo stati abbastanza concreti stasera. Tuttavia servirà mantenere questo DNA anche in campionato visto che ci teniamo a fare bene".

Quanto è importante per il morale questa vittoria?

"Noi siamo sempre stati motivati e con la voglia di vincere: siamo stati abbastanza efficaci. Speriamo di continuare così".

Avete cambiato qualcosa in difesa?

"Non volevamo concedere molti spazi. Stasera ci siamo trovati a nostro agio nonostante i vari infortuni, e ciò ci ha permesso di fare un grande secondo tempo".

Aiutano molto queste vittorie?

"Certo, soprattutto in Champions League dove il livello si alza e non poco. Queste vittorie ti aiutano anche a livello caratteriale: vogliamo costruire ancora qualcosa di importante per avere continuità".

A livello personale cosa rappresenta questa vittoria?

"Che sia la spinta per ribaltare una stagione che è stata fino ad ora abbastanza difficile. Personalmente spero che quella cerchia di giocatori che fanno lo spogliatoio siano sempre disponibile".

Cosa ne pensa di Serrano?

"E' stato convocato all'ultimo minuto, ma viste le diverse mancanze volevo a tutti i costi convocarlo. Lui è un giocatore con dei grandi movimenti in campo e so che mi darà molte soddisfazioni".

Che trasformazioni si aspetta?

"La concretezza dovrà fare la differenza anche in campionato: nelle gare precedenti è mancata solo questa".

Tale entusiasmo può aiutare in campionato?

"Assolutamente si. Vero che in Champions League gli avversari ci hanno assolutamente asfaltato: non siamo esenti anche da goal subiti. Quello che conta adesso è dare tutto e staremo a vedere in futuro. Sicuramente il tutto crea ottimismo, ma ciò non cambia nulla: noi contro il Siviglia ci giochiamo tanto e dobbiamo rimanere concentrati".

Quanto hanno inciso i cambi?

"Quando giochi male è perché stai facendo fatica a giocare a calcio. Tuttavia i cambi servono anche a questo e stasera si sono visti i risultati".

23:24 - Termina la conferenza stampa di Valverde