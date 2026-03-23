Athletic, individuato l'erede di Valverde in panchina: contatti avviati con Terzic

A fine stagione le strade di Ernesto Valverde e dell’Athletic Club di Bilbao si separeranno dopo quattro stagione e in casa basca è già partita la caccia al suo sostituto che potrebbe arrivare dalla Germania.

Come riporta SkySportDe il favorito per sedere sulla panchina biancorossa sarebbe Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund che è senza occupazione dal 2024. Le trattative fra le parti sarebbero avanzate anche se bisognerà capire come andranno le prossime elezioni del club basco. Terzic infatti è fortemente voluto dall’attuale numero uno Jon Uriate che però non è detto resti in sella all’Athletic per scegliere il nuovo allenatore.

Il classe ‘82, dopo alcune esperienze come vice di Lucien Favre (Besiktas e West Ham), venne nominato allenatore del Borussia Dortmund nel dicembre del 2020 proprio dopo l’esonero di Favre. In giallonero è rimasto due stagioni e mezzo conquistando una Coppa di Germania e arrivando in finale di Champions League perdendo contro il Real Madrid.