Florentino apre a nuovi investitori: Real Madrid già nel mirino di Louis Vuitton e Sixth Street

Possibile svolta epocale in arrivo al Real Madrid. Il presidente Florentino Perez ha messo in moto una manovra che potrebbe ridefinire completamente l'assetto societario dei Blancos, aprendo le porte a capitali esterni. La dirigenza ha proposto una riforma statutaria che, se approvata, segnerà la fine di un'era, permettendo l'ingresso di nuovi investitori attraverso la costituzione di una nuova società.

La riforma sarà discussa in una prossima Assemblea Generale Straordinaria e, se riceverà il via libera iniziale, sarà sottoposta a un referendum decisivo dei soci del club. Ma la notizia clamorosa è che il mondo finanziario internazionale non ha perso tempo. Come svelato dal Mundo Deportivo, ancor prima del voto dei soci, nomi di peso assoluto hanno già manifestato un forte interesse a entrare nel progetto madridista.

In prima fila ci sarebbero due colossi. Il primo è Sixth Street, fondo che vanta già una partnership con il Real Madrid per la gestione commerciale dello stadio Santiago Bernabéu. Il secondo è Bernard Arnault, patron del lusso di Louis Vuitton e una delle figure più ricche al mondo. Arnault, il cui brand è già sponsor ufficiale del club da giugno, avrebbe iniziato a valutare seriamente un possibile accordo. Da notare che la famiglia Arnault ha recentemente acquisito una quota di maggioranza del Paris FC, dimostrando un crescente interesse per il calcio.