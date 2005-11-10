Ufficiale Il francese Sage nuovo allenatore del Crystal Palace. Prende il posto di Glasner

Arriva dal Lens, prende il posto dell'austriaco Glasner

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'allenatore francese Pierre Sage, che ha portato il Lens al secondo posto in campionato e alla Coppa di Francia in questa stagione, è stato nominato allenatore del Crystal Palace. L'annuncio è stato dato simultaneamente da entrambi i club. "Siamo lieti di confermare la nomina di Pierre Sage come allenatore", ha scritto il club londinese sul suo account social. Sage, 47 anni, lascia il Lens dopo solo un anno dal suo arrivo nella regione del Pas de Calais. Prende il posto dell'austriaco Oliver Glasner, che ai primi del mese ha salutato il club dopo due anni di incarico, culminati con la vittoria della Conference League. (ANSA).