Ufficiale Campobasso, esercitata l'opzione di rinnovo per Davide Agazzi

Il Campobasso Football Club comunica con soddisfazione di aver esercitato l’opzione per proseguire il percorso insieme a Davide Agazzi, che sarà ancora la maglia rossoblù nella stagione 2026/27.

Arrivato nella seconda parte della scorsa stagione, il centrocampista bergamasco ha saputo imporsi con la sua esperienza, la qualità nella gestione del gioco e la personalità, diventando in breve tempo un punto di riferimento per il centrocampo rossoblù. Le sue prestazioni hanno garantito equilibrio, ordine e leadership, contribuendo in maniera determinante al percorso della squadra e confermando il valore di un calciatore con quasi 400 presenze tra i professionisti e una lunga esperienza anche in Serie B.

La volontà di continuare insieme è stata naturale. Da una parte quella del Club, convinto di poter contare ancora su un elemento di assoluto spessore; dall’altra quella del calciatore, che ha scelto di restare a Campobasso nonostante l’interesse manifestato da altre società di Serie C.

Agazzi ha creduto fin dal primo giorno nel progetto rossoblù, si è identificato con una piazza che lo ha accolto e sostenuto, e ha trovato un gruppo solido, con valori autentici e un’ossatura importante da cui ripartire. Con l’entusiasmo di chi conosce già l’ambiente, la fame di chi vuole alzare ancora l’asticella e la consapevolezza di poter dare ancora molto, Davide è pronto a guidare il centrocampo del Campobasso in una stagione che dovrà essere vissuta con ambizione, sacrificio e spirito di appartenenza.