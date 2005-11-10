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Gasperini: "Roma da completare, lo vede chiunque. Ho chiesto difensore, esterno e due attaccanti"

Gasperini: "Roma da completare, lo vede chiunque. Ho chiesto difensore, esterno e due attaccanti"
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:08Serie A
Il tecnico giallorosso ha parlato in zona mista dopo la sconfitta per 4-1 patita nell'amichevole col Cardiff City in Galles.

Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta in amichevole col Cardiff City per 4-1, mister Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della sua Roma e fatto il punto in vista della nuova stagione. Di seguito le sue principali dichiarazioni raccolte da TMW.

L'intervista a Gasperini

Sulla prestazione della Roma: "Credo che fossimo ancora in difficoltà su alcune situazioni, soprattutto dietro nel primo tempo. Abbiamo preso gol in seguito a dei rimpalli che hanno determinato questo risultato. Poi abbiamo fatto anche delle buone cose, soprattutto quando riuscivamo ad andare in avanti. È chiaro che, se sei così distratto, poco in condizione e poco attento in difesa, come è accaduto nel primo tempo, poi diventa tutto più difficile. Magari sbagli anche dei gol e la partita prende una determinata direzione".

Sul mercato e sulla necessità di completare la rosa: "Il mercato è stato particolare per via del Mondiale ed è partito praticamente adesso. È chiaro che, da qui in avanti, mi aspetto qualcosa. Sono andati via parecchi giocatori ed è una squadra assolutamente da completare: lo vede chiunque. Dovrà arrivare sicuramente qualche giocatore per completare la rosa e renderla competitiva. La squadra sarà competitiva, però in questo momento abbiamo tre centrocampisti fuori. C’è qualcuno che è appena arrivato, qualcun altro sta lavorando un po’ a singhiozzo. Queste partite d’agosto ci possono stare. Il risultato è stato determinato da queste situazioni, però i ragazzi stanno lavorando tutti bene e hanno sempre lo stesso spirito. Speriamo di completarci il più velocemente possibile, perché è chiaro che si è già conclusa la terza settimana di lavoro".

Sull'arrivo di Castro: "È sicuramente un ottimo acquisto, è stata una grande operazione. Sono quei giocatori che ti migliorano. Essenzialmente Castro è un centravanti e Malen, per me, è un centravanti. Poi ci sono anche delle situazioni in cui possono giocare insieme. Noi abbiamo la prospettiva di disputare tantissime partite. Abbiamo visto anche l’anno scorso, nel girone di ritorno, che a un certo punto abbiamo impiegato Malen in tutte le partite, senza mai dargli tregua. Se succedesse anche in questa stagione, rischieremmo di perdere parte della sua qualità. Quando giochi la Champions League a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva e con un certo numero di giocatori che possano alternarsi senza perdere la qualità del cambio. Castro è un ragazzo del 2004 che ha voluto venire a tutti i costi alla Roma e quindi sarà un bell’acquisto".

Su cosa serve di preciso alla sua Roma: "Rispetto all’anno scorso ho chiesto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi si può cambiare tutto: se va via un giocatore, è chiaro che deve essere rimpiazzato. Questo è evidente. Il mio obiettivo era questo e non mi sembra un obiettivo così difficile o insormontabile. È chiaro che stiamo cercando di prendere giocatori di valore, come è stato fatto con Castro. Arriverà questo ragazzo a completare la difesa, perché era necessario: eravamo soltanto in cinque. Avere almeno due giocatori per ruolo è indispensabile per chi disputa le coppe. Chi non lo fa, poi, paga pesantemente".

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Fonte Marco Campanella
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