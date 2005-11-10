TMW Juventus, ecco Alajbegovic: il bosniaco è arrivato a Torino con Pjanic. Le immagini

Proveniente dal Bayer Leverkusen, costerà 30 milioni di euro più 5 di bonus. La Juve ha battuto la concorrenza di tante altre big.

Kerim-Sam Alajbegovic è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. L'attaccante bosniaco, classe 2007, ha appena raggiunto infatti l'aeroporto di Torino. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche di rito e le firme sul contratto. Con Alajbegovic è presente l'ex Juve Miralem Pjanic, che ha curato personalmente l'operazione di mercato.

La formula dell'operazione

Il club bianconero ha raggiunto l'intesa con il Bayer Leverkusen per l'acquisto a titolo definitivo del mattatore dell'Italia a Zenica, strappato alla concorrenza di tanti altri club, anche italiani: l'accordo prevede una parte fissa da 30 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi fino a 5 milioni di bonus. Nell'intesa è stata inoltre inserita una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Com'è andata l'ultima stagione di Alajbegovic

L'esterno offensivo è reduce da un'annata positiva in prestito al Salisburgo. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 44 presenze complessive, mettendo a segno 13 reti e servendo 4 assist. Con la nazionale della Bosnia, invece, ha disputato quattro partite al Mondiale, trovando anche un gol nella sfida contro il Qatar.