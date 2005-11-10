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Xabi Alonso lo chiedeva, Welbeck è arrivato: è un nuovo giocatore del Chelsea

Xabi Alonso lo chiedeva, Welbeck è arrivato: è un nuovo giocatore del Chelsea TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 18:41Calcio estero
Danny Welbeck è un nuovo giocatore del Chelsea: a 35 anni ha firmato un contratto con i Blues e si unirà subito al gruppo di Xabi Alonso

Alla fine Xabi Alonso è stato accontentato. Il Chelsea ha annunciato l'arrivo di Danny Welbeck, attaccante 35enne, dopo essere stato liberato dal Brighton: ha firmato un contratto fino al 2028 e raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra durante la tournée pre-stagionale. Un innesto che ha fatto strabuzzare gli occhi, considerando l'età media della rosa (23,6 anni). Evidentemente il tecnico basco ha ritenuto opportuno aggiungere un esperto del mestiere, oltre che un giocatore che conosce la Premier League come le sue tasche. Un affare da circa 5 milioni di euro.

Il suo cammino in carriera

Welbeck arriva a Stamford Bridge con un vasto bagaglio di esperienza ai massimi livelli. Ha collezionato 400 presenze in Premier League, ha giocato in Champions League e ha rappresentato l'Inghilterra in due edizioni del Mondiale. Ha dato i primi calci al pallone al Manchester United, affermandosi come una figura chiave sotto la guida di Sir Alex Ferguson, vincendo la Premier League, sollevando due volte la Carabao Cup e la Community Shield, conquistando la Coppa del Mondo per club nel 2008. Poi Welbeck i è trasferito all'Arsenal nel settembre 2014, trascorrendo cinque stagioni con la formazione del nord di Londra. Ha segnato 32 gol in 126 presenze e ha vinto la FA Cup e la Community Shield con i Gunners, prima di passare al Watford e poi al Brighton.

Tempi recenti

L'attaccante inglese (35 anni) ha collezionato più di 200 presenze con i Seagulls, confermandosi un goleador costante in Premier League con 26 reti messe a segno nella massima serie nel corso delle ultime due stagioni. A livello internazionale, Welbeck ha rappresentato la nazionale maggiore inglese nell'arco di otto anni. Ha realizzato 16 reti con i Tre Leoni ed è stato un protagonista assoluto a Euro 2012.

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