Guti: "Ovviamente, il Barça non travolgerà il Real. Deve ancora affrontare una squadra forte"

Il primo Clasico dell'anno si avvicina e un ex prova a scaldare l'atmosfera in vista della sfida tra Barcellona e Real Madrid. L'ex bandiera blanca Guti ha analizzato l'imminente sfida esprimendosi con grande franchezza, come si legge su El Chiringuito:

"Ovviamente il Barcellona non travolgerà il Real Madrid nel Clásico. Il Barça non ha ancora giocato contro una squadra forte, e a loro manca ancora la Champions League, quindi vedremo se riusciranno a lottare per vincerla. Finora in questa stagione non c'è stata alcuna squadra in grado di tenere il loro passo. Sono una grande squadra e mostrano una serenità che al Real Madrid al momento manca".

Le parole dell'ex centrocampista sottolineano l'eccellente stato di forma della compagine catalana, pur ricordando che le dinamiche del Clásico sfuggono spesso ai pronostici della vigilia. Guti evidenzia come la maturità tattica e la tranquillità di manovra mostrate dal Barcellona rappresentino il vero punto di forza nel confronto diretto con un Real Madrid ancora alla ricerca della migliore intesa.