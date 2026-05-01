Ufficiale Troppi problemi fisici, il "Guti olandese" dice basta: Mink Peeters si ritira a 27 anni

Il percorso di Mink Peeters nel calcio si chiude a soli 27 anni, dopo una carriera segnata da grandi aspettative e altrettanti problemi. L’ex talento olandese, cresciuto tra le fila dell’Ajax e poi approdato giovanissimo al Real Madrid, ha annunciato il ritiro dopo l’ennesimo infortunio grave all’anca che avrebbe richiesto un’ulteriore operazione.

In un’intervista al quotidiano AS, Peeters ha raccontato senza filtri il peso della decisione: "È stato un sollievo. Dovevo affrontare un’altra lunga riabilitazione e, soprattutto, un altro carico mentale enorme. Alla fine ho capito che non volevo più farlo". Il giocatore ha spiegato come il problema non sia stato solo fisico, ma soprattutto psicologico, tra dubbi, pressioni e la difficoltà di tornare ogni volta allo stesso livello.

Nel corso della sua carriera ha subito numerosi interventi chirurgici e lunghi stop, tra cui problemi a clavicola, polso e caviglie. Nonostante tutto, non rinnega la scelta fatta da giovane: "Rifarei tutto, anche il sogno di giocare nel Real Madrid". Peeters ha condiviso lo spogliatoio con giocatori come Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong e Justin Kluivert ai tempi dell’Ajax, ma anche con figure di primo piano al Real, vivendo un percorso ricco di contrasti tra aspettative e realtà.

Tra i ricordi più curiosi, ha raccontato un episodio con Cristiano Ronaldo a Valdebebas: "Ero in piscina e lui era lì con Pepe. Non volevo disturbarlo, ma è stato lui a iniziare a parlare. Mi ha detto che conosceva qualche parola in olandese e ha iniziato anche a dire qualche parolaccia. È stato divertentissimo e indimenticabile". Oggi Peeters guarda avanti, lontano dal campo, con l’obiettivo di aiutare altri calciatori a gestire soprattutto l’aspetto mentale delle difficoltà, un tema che per lui è diventato centrale quanto il calcio stesso.