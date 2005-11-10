Pallone d'Oro a Kane, Guti complottista: "Cerimonia a Londra e vince lui. Che coincidenza!"

La vittoria di Harry Kane al Pallone d’Oro 2026 continua a far discutere soprattutto in Spagna. Tra le voci più critiche c’è quella di Guti, ex centrocampista del Real Madrid e oggi opinionista televisivo, che nel programma "El Chiringuito" non ha nascosto il proprio disappunto per il verdetto finale.

L’ex giocatore dei Blancos ha contestato soprattutto il contesto della cerimonia, disputata per la prima volta a Londra, città natale del nuovo vincitore. "Guarda caso, per la 70ª edizione la premiazione si svolge a Londra e la vince un londinese. Che coincidenza! Incredibile, no? Organizzano la cerimonia a Londra e a vincere è proprio un giocatore di Londra", ha dichiarato con tono polemico.

Guti non ha messo in dubbio soltanto la scelta della sede, ma anche la reazione dello stesso Kane al momento dell’annuncio. Secondo l’ex Real Madrid, il centravanti del Bayern Monaco non si aspettava di essere premiato: "Non avrebbe mai creduto in vita sua di vincere. Penso che immaginasse che Lamine Yamal e Mbappé lo avrebbero superato. Non si fa quella faccia quando si riceve il Pallone d’Oro". Il commentatore ha poi rincarato la dose: "Sembra tutto indirizzato, completamente. È l’impressione che ho e che ho sempre avuto riguardo a questo premio".