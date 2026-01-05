Alexis Sanchez può ripartire dal Brasile: l'Internacional pronto a offrirgli un biennale

Alexis Sanchez potrebbe ripartire dal Brasile. Dopo aver compiuto 37 anni lo scorso dicembre, l’attaccante cileno, ex in Italia di Udinese e Inter, non ha alcuna intenzione di fermarsi. A fine stagione scadrà il suo contratto con il Siviglia e, secondo Estadio Deportivo, non vi sono grandi margini per un eventuale rinnovo di contratto. Ma la soluzione è servita.

L’Internacional di Porto Alegre sarebbe infatti pronto ad aprirgli le porte del Brasile. Il club starebbe valutando la possibilità di offrire al Nino Maravilla un pre-contratto, che può firmare già ora, della durata biennale, per circa 1,5 milioni di euro a stagione.

Per Sanchez sarebbe un ritorno in Sud America a distanza di quasi vent’anni: l’Udinese lo portò in Europa nel 2008 dal River Plate, e da lì in poi ha sempre giocato nel Vecchio Continente, con le maglie di Barcellona, Arsenal, Manchester United e Olympique Marsiglia oltre alle due italiane già citate.