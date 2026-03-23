Messi parte lo stesso (ancora): gol su punizione, è a quota 901 in carriera
Altro gol per Leo Messi, che ha ispirato la rimonta dell'Inter Miami ai danni del New York City da 2-1 a 2-3. Al 61' della sfida, sul punteggio di 2-1 per i rivali, l'ex Barcellona ha messo la sua firma su un calcio di punizione battuto da circa 25 metri di distanza dalla porta. Certo, il sinistro del fenomeno argentino rimane chirurgico, ma se la posizione ricordava quella della celebre punizione siglata contro il Liverpool in Champions nel 2019 (3-0 per i blaugrana, con la telecronaca di Riccardo Trevisani "Messi parte lo stesso" divenuto iconico), va detto che in questo caso la complicità di una deviazione della barriera c'è stata.
Al di là della indecisione (complice appunto una deviazione) del portiere Matt Frese, che non è uscito benissimo sull'azione, l'Inter Miami ha poi completato la propria rimonta al 74' con la rete del definitivo 2-3 che permette alla squadra di Mascherano di portarsi a quota 10 punti dopo 5 giornate, agganciando proprio il New York City.
Per Messi si tratta della rete numero 901 in carriera. A pochi mesi dal Mondiale che si giocherà fra Canada, Stati Uniti e Messico, la Pulga mostra di essere sempre e comunque ispirato, nonostante i 38 anni d'età. Nella corsa ai 1000 gol Messi ha ancora tempo di avvicinarsi. Mentre l'eterno rivale Cristiano Ronaldo è a quota 965 (ma CR7 ha tre anni in più).
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