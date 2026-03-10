Aspas entra in campo, Carvajal lo applaude e i tifosi lo criticano: "I valori prima di tutto"

Essere capitano del Real Madrid significa incarnare determinati valori, e Dani Carvajal ha voluto ribadirli pubblicamente sui social dopo le polemiche nate attorno a un gesto compiuto durante la partita contro il Celta Vigo, disputata allo stadio Estadio Municipal de Balaídos.

Nel corso della gara, con il risultato fermo sull’1-1 e con la squadra allenata da Alvaro Arbeloa alla ricerca del gol per rimanere attaccata al Barcellona, Claudio Giráldez ha deciso di mandare in campo il capitano Iago Aspas. Mentre l’attaccante si preparava a entrare, le telecamere hanno inquadrato la panchina del Real Madrid, dove Carvajal stava applaudendo. Un gesto interpretato come un omaggio alla carriera dell’attaccante galiziano, ma che non è stato apprezzato da una parte della tifoseria madridista, che sui social ha criticato il capitano dei Blancos. Carvajal, però, non ha lasciato passare le accuse e ha risposto direttamente a uno dei commenti ricevuti.

"È stato un gesto di rispetto. Rispetto per una leggenda del nostro campionato", ha spiegato il terzino spagnolo, sottolineando come "i valori vengano prima di tutto". Le polemiche arrivano in un momento di particolare tensione attorno al Real Madrid, ma il difensore ha voluto chiudere rapidamente la questione, ribadendo la sua posizione con fermezza.