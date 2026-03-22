LaLiga, clamorosa remuntada dell'Alaves: da 0-3 a 4-3, Celta Vigo a bocca asciutta
L'Alaves di Quique Sanchez Flores firma una rimonta storica al Balaidos, uscendo dalla zona retrocessione dopo un avvio shock ne LaLiga.
Sotto di 3 gol al 37° minuto - grazie alla doppietta di un travolgente Jutglà e al gol di Hugo Álvarez - i baschi sembravano spacciati.
Tuttavia, l'ingresso di un Toni Martínez stellare ha ribaltato il dominio iniziale del Celta, trasformando il tracollo in un trionfo epico. Una vittoria che resterà scolpita nella memoria del club, condannando il Celta Vigo invece a un'incredibile beffa interna. Perdendo sensibilmente terreno dal Betis Siviglia, fermo restando però il sesto posto in zona Conference a quota 41 punti.
LaLiga, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Villarreal - Real Sociedad 3-1
Sabato 21 marzo
Elche - Maiorca 2-1
Espanyol - Getafe 1-2
Levante - Real Oviedo 4-2
Osasuna - Girona 1-0
Siviglia - Valencia 0-2
Domenica 22 marzo
Barcellona - Rayo Vallecano 1-0
Celta Vigo - Alaves 3-4
Athletic Club - Betis
Real Madrid - Atletico Madrid
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 70 punti (29)
2. Real Madrid 66 (28)
3. Villarreal 58 (29)
4. Atletico Madrid 57 (28)
5. Betis Siviglia 44 (28)
6. Celta Vigo 41 (29)
7. Real Sociedad 38 (29)
8. Getafe 38 (29)
9. Osasuna 37 (29)
10. Espanyol 37 (29)
11. Athletic Bilbao 35 (28)
12. Valencia 35 (29)
13. Girona 34 (29)
14. Rayo Vallecano 32 (29)
15. Siviglia 31 (29)
16. Alaves 31 (29)
17. Elche 29 (29)
18. Maiorca 28 (29)
19. Levante 26 (29)
20. Real Oviedo 21 (29)