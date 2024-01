Ufficiale Il Cluj ha scelto il sostituto di Andrea Mandorlini: il nuovo tecnico è Adrian Mutu

Adrian Mutu torna in panchina. Dopo l'esonero alla vigilia di Natale del Netfchi Baku, l'ex attaccante di Juventus, Fiorentina, Inter e Verona è il nuovo allenatore del Cluj, che proprio oggi ha annunciato la separazione dal tecnico italiano Andrea Mandorlini. Per Mutu è un ritorno in patria, dove ha già guidato Rapid, Craiova e la Nazionale Under-21.