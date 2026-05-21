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Il Karagumruk ha riscattato Biraschi e Verde: i due italiani resteranno in Turchia

Il Karagumruk ha riscattato Biraschi e Verde: i due italiani resteranno in TurchiaTUTTO mercato WEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 08:56Calcio estero

Il Fatih Karagümrük ha ufficializzato due conferme importanti: quelle degli italiani Daniele Verde e Davide Biraschi. Il club rossonero, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto per Daniele Verde, arrivato in prestito nella seconda parte dell’ultima stagione. L’esterno offensivo classe 1996 continuerà dunque la propria avventura in Turchia dopo aver convinto la dirigenza con le sue prestazioni.

Nella nota, il Karagümrük ha ricordato il percorso internazionale del giocatore, cresciuto nella Roma e passato anche per Hellas Verona, Real Valladolid e AEK Atene. Verde, che vanta anche 24 presenze con le nazionali giovanili italiane, ha disputato 8 partite nella seconda metà della stagione, realizzando una rete.

Il club turco ha poi confermato anche la permanenza del difensore Davide Biraschi, firmando con il centrale italiano un contratto biennale. Per Biraschi si tratta di un ritorno definitivo dopo il prestito dell’ultima stagione, ma soprattutto della prosecuzione di un rapporto già consolidato con il Karagümrük, squadra con cui aveva già giocato tra il 2021 e il 2024. Nel comunicato ufficiale, la società ha inoltre sottolineato l’esperienza maturata dal difensore in Serie A con Genoa, dove ha militato per sei stagioni, e con il Frosinone nelle ultime due annate. Nel corso di questa stagione, Biraschi ha collezionato 14 presenze in Süper Lig con la maglia del Fatih Karagümrük.

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