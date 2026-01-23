Ufficiale
Biraschi-Fatih Karagumruk, atto terzo. Il difensore lascia il Frosinone e torna in Turchia
Dopo le esperienze nel 2022-23 e del 2023-24, nelle quali ha collezionato 81 presenze con tre reti, il difensore Davide Biraschi torna per la terza volta a vestire la maglia del Fatih Karagumruk. Il centrale classe ‘94, che in questa stagione ha giocato appena due spezzoni di partite per un totale di 10 minuti in campo, si trasferisce nel club turco in prestito come comunica il club ciociaro:
"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fatih Karagumruk per la cessione del calciatore Davide Biraschi. Il difensore, classe 1994, si trasferirà a titolo temporaneo".
