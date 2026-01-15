TMW Reggiana, più di un innesto per la difesa? Il club guarda anche a Brorsson e Biraschi

Con il mercato ormai entrato nel vivo, la Reggiana è attivissima per puntellare i reparti che necessitano maggiormente di rinforzi, e tra questi c'è la difesa, orfana da ieri di Giangiacomo Magnani che, risolvendo anticipatamente il prestito con i granata, ha fatto rientro al Palermo per rimanere in rosanero. Come abbiamo anticipato, in pole per andare a coprire quel tassello c'è Francesco Vicari, in uscita dal Bari, ma l'ormai ex capitano biancorosso sembra non essere l'unico elemento al vaglio della dirigenza emiliana.

Oltre al già noto Alessandro Pio Riccio della Sampdoria, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, al vaglio del club ci sono anche Arvid Brorsson del Monza e Davide Biraschi del Frosinone, a dimostrazione che potrebbe non essere solo uno il rinforzo da apporre al reparto arretrato di mister Davide Dionigi. Se questo potrebbe poi comportare eventuali partenze, a ora, non è dato saperlo.

Ricordiamo intanto che, alla vigilia della sfida contro il Venezia, giocata sabato scorso, mister Davide Dionigi aveva così parlato del mercato granata: "È normale che ci siano voci, desideri, esigenze personali: fa parte del gioco, ma la professionalità viene prima di tutto. Su questo sono stato chiarissimo: se vedo mancare la professionalità, chiunque resta fuori. [...] Non deve venire a meno l’atteggiamento: il bene comune è la Reggiana e non può venire meno. Sono convinto che domani, al di là della forza del Venezia, chi scenderà in campo farà una prestazione tosta".