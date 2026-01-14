Frosinone, Biraschi al passo d'addio: il difensore in prestito all'Eyupspor
Operazione di mercato in via di definizione per il Frosinone.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club ciociaro nelle ultime ore ha definito la trattativa con l'Eyupspor, club di Istanbul militante nella massima serie turca, per la cessione in prestito fino al termine della stagione di Davide Biraschi.
Il difensore classe 1994, approdato al club laziale nell'agosto 2024 dopo l'esperienza al Karagumruk, ha vissuto la prima parte di questa stagione quasi del tutto ai margini del gruppo di Massimiliano Alvini. Collezionando, infatti, appena due presenze per un totale di soli 10' in campo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
