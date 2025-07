Ufficiale Il Leganes si affida ai supereroi: preso Marvel dal Real Madrid

Il CD Leganes ha ufficialmente concluso l'ingaggio di Marvelous Antolin Garzon, conosciuto semplicemente come Marvel, proveniente dal Real Madrid Castilla. Il difensore centrale di 22 anni ha firmato un contratto triennale con il Leganes, che lo legherà al club fino al 2028. Marvel arriva in biancoblù dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito al Cordoba CF nella Segunda Division spagnola, dove ha collezionato 28 presenze.

Nato a Casablanca, in Marocco, Marvel è stato adottato da una famiglia spagnola all'età di tre anni. È cresciuto nei settori giovanili di Atletico Madrid, Alcala, Rayo Vallecano e infine nell'accademia del Real Madrid dal 2016 in poi. Noto per la sua imponente presenza fisica e l'abilità nel passaggio con il piede sinistro, Marvel ha anche rappresentato la Spagna a livello Under 19.

Il suo percorso professionale è stato tutto in Spagna: dall'Atletico Madrid al Rayo Vallecano fino a al Real Madrid, che lo ha anche prestato al Cordoba, come scritto precedentemente. Vanta otto presenze in Youth League con le merengues, ben 52 con il Castilla, ma zero in prima squadra: ora l'avventura con il Leganes, che gli permetterà di raggiungere quota 100 presenze tra i pro, non male considerando che si tratta di un 22enne.