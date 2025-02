Ufficiale Il Lipsia lo acquistò per 8 milioni ma non giocò mai. Luan Candido in prestito al Gremio

Innesto importante per il Gremio. Il club di Porto Alegre rinforza la corsia mancina della sua difesa e ottiene il prestito di Luan Cândido de Almeida: il terzino sinistro classe 2001 lascia temporaneamente il Bragantino, fino al 31 dicembre.

Candido, prodotto del settore giovanile del Palmeiras, era approdato in Europa nell'estate del 2019 per 8 milioni di euro, a soli 18 anni, ma non riuscì a trovare spazio nel Lipsia: solo 3 partite disputate con la squadra riserve in Youth League e un ritorno in Brasile dopo pochi mesi. Il Bragantino, dopo averlo preso in prestito, lo riscattò per appena un milione e mezzo.