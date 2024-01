Ufficiale Il Lorient cede un attaccante in Ligue 2: Pagis si accasa allo Stade Lavallois

Pablo Pagis, calciatore di proprietà del Lorient, è stato ceduto in prestito allo Stade Lavallois, club di Ligue 2. L'attaccante nella prima parte di stagione ha disputato 4 partite, di cui 3 con la prima squadra in Ligue 1 e una in National 2. Di seguito il comunicato da parte della società:

"Originario di Montbéliard, Pablo Pagis, nato il 29 dicembre 2002, si è allenato allo Stade Rennais per 6 anni. È poi passato all'FC Lorient nel 2018, ha firmato il suo primo contratto professionale nel dicembre 2021. Nel 2022, è stato ceduto in prestito al Nimes Olympique, in Ligue 2, per la stagione. In quella stagione giocò 35 partite, segnando 8 gol e 3 assist. Nel Gard ha giocato con Malik Tchokounté e Thibault Vargas. Sotto contratto fino al 2026, Pablo Pagis si unisce in prestito fino alla fine della stagione".