Ufficiale Burnley, è addio con il difensore Esteve: è stato ceduto al RB Lipsia a titolo definitivo

Il centrale francese ha firmato un contratto fino al 2031 con il club tedesco. La cifra della cessione non è stata rivelata

Dopo due stagioni e mezzo con la maglia del Burnley, 100 presenze e un gol, per il difensore centrale Maxime Esteve c’è una nuova avventura in un altro paese. Il classe 2002 è stato infatti ceduto a titolo definitivo in Germania dove difenderà i colori del RB Lipsia.

Il comunicato del club inglese

“Il Burnley Football Club conferma che il difensore Maxime Estève è passato a titolo definitivo al club della Bundesliga RB Leipzig per una cifra non rivelata.

Estève si è trasferito nell'East Lancashire nel gennaio 2024 con un accordo iniziale di prestito, dove ha collezionato 16 presenze nella massima serie con i Clarets, prima che il trasferimento diventasse definitivo in estate. Il difensore centrale ha poi disputato tutte le 46 partite della Sky Bet Championship nella stagione successiva, entrando a far parte della storica difesa che ha aiutato il Burnley a raggiungere nuovamente la Premier League.

Punto fermo della massima serie la scorsa stagione, Estève ha disputato 34 partite in campionato e lascia Turf Moor da beniamino dei tifosi. Il Club desidera ringraziare Maxime per tutto l'impegno profuso negli ultimi due anni e mezzo e gli augura buona fortuna all'RB Leipzig”.

Il comunicato dei tedeschi

“Il RB Lipsia ha rinforzato la propria difesa con l'ingaggio di Maxime Estève. Il difensore centrale ventiquattrenne arriva ai Red Bulls dal Burnley e ha firmato un contratto fino al 2031. Estève indosserà la maglia numero 3 a Lipsia”.