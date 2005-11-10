Ufficiale Pau Lopez lascia il Betis dopo appena un anno: ha firmato la risoluzione del contratto

L'esperto portiere, con un passato alla Roma in Serie A, era tornato lo scorso anno a Siviglia dopo l'esperienza al Toluca in Messico

La seconda esperienza del portiere Pau Lopez, ex Roma, al Betis di Siviglia è già terminata. Tornato la scorsa estate dopo l’esperienza in Messico con la maglia del Toluca il classe ‘94 aveva trovato spazio in appena 16 occasioni fra campionato (9 presenze) ed Europa League (7 presenze). Il club biancoverde ha oggi annunciato l’addio dell’estremo difensore che ha risolto il proprio contratto

Il comunicato del Betis

"Il Real Betis Balompié e Pau López hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto del portiere con il club.

Il portiere catalano è tornato all'Heliópolis la scorsa estate dopo la fine della sua esperienza con il Toluca, squadra messicana. Nei suoi due periodi al Real Betis, ha collezionato un totale di 51 presenze e ha contribuito alla storica qualificazione del club alla UEFA Champions League.

Il Club desidera ringraziare Pau López per il suo impegno e la sua professionalità e gli augura ogni successo per il prossimo capitolo della sua carriera”.